2019-11-21T15:54:26+03:00
Звезды

К Новому году театр оперы и балета покажет воронежцам сказку "Людвиг и Тутта"

Кроме того, в программе праздников балет "Щелкунчик"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Новогоднюю программу Воронежский театр опер и балета начнет с премьеры. Для юных зрителей театр готовит музыкальную сказку «Людвиг и Тутта». Родители наверняка помнят в своем детстве фильм режиссера Леонида Нечаева «Рыжий, честный, влюбленный», поставленный по мотивам известной повести шведского писателя Яна Экхольма.

- Спектакль поведает об очаровательном лисенке Людвиге и цыпочке Тутте, которым не помешали ни вражда звериного и птичьего семейств, ни придуманные страхи. История пушистых маленьких Ромео и Джульетты должна завершиться счастливым финалом. Их дружба примерила лис и кур, доказала, что на свете нет ничего невозможного. Сказка учит и взрослых прислушиваться к детям и понимать их. Над спектаклем работают режиссер Александр Зыков, композитор Вадим Рывкин, художник Валерий Кочиашвили, балетмейстер Анна Смольянинова, - сообщили в театре. - Перед утренними и дневными спектаклями Дед Мороз и Снегурочка пригласят малышей на веселые игры под Новогодней елкой.

Показы музыкальной сказки «Людвиг и Тутта» начнутся 26 и 27 декабря (начало в 11.00) и в новом 2020 году продолжатся со 2 по 8 января (начало в 11.00 и 14.00).

Не обойдется новогодняя программа и без балета «Щелкунчик»: утренние показы спектакля с новогодней интермедией пройдут под живой оркестр 29, 30, 31 декабря (начало в 11.00), а вечерние показы «Щелкунчика» для взрослой аудитории в декабре состоятся 27-го (начало в 19.00), 28-го и 29-го (в 18.00), 30-го (в 19.00), 31 декабря (в 17.00). В январе «Щелкунчик» на сцене театра 3-го (в 19:00), 4-го (в 18:00), 6-го и 8-го (в 19:00) января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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