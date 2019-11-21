Воронежцу, лишившемуся на заводе ноги, установили «умный» протез за 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-21T15:21:14+03:00

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Бывшему слесарю Сергею Нетесову, который в результате несчастного случая на заводе лишился ноги, поставили современный протез. Мужчина теперь управляет высокотехнологичной конструкцией, благодаря которой снова стал активным в жизни и устроился на новую работу. Коленный модуль C-Leg является новым стандартом в плане безопасности и обеспечения свободы передвижения. Система оперативно подстраивается к различным ситуациям, которые встречаются в повседневной жизни, например, к спуску по лестнице или наклонной плоскости, ходьбе по различным видам грунта в лесу, по песку или гравию.

- Я сейчас работаю в филиале МФЦ. Новый протез существенно улучшил качество моей жизни: я могу передвигаться так же быстро и уверенно, как и до травмы, потому что протез сам понимает, чего я от него хочу и легко подстраивается под меня. Управлять протезом помогает специальное приложение на телефоне, там много разных функций и настроек, есть, кстати, и спортивный режим, и режим езды на велосипеде, - поделился Сергей Нетесов.

Протез мужчина получил благодаря Фонду социального страхования, Воронежское региональное отделение которого выделило на эти цели 2,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU