Поймали воронежца, который 16 лет назад застрелил ровесника

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-21T14:52:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московской области задержали воронежца, который более 16 лет находился в федеральном розыске за убийство. Преступление произошло в начале апреля 2003 года.

- Около пяти утра на улице Антонова-Овсеенко 26-летний парень дважды выстрелил из обреза ружья в 24-летнего знакомого. Потерпевший скончался, а второй сбежал. Его объявили в федеральный розыск. И недавно получили информацию, где скрывается подозреваемый. Его задержали, в следственном отделе он признался в убийстве. Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают устанавливают все обстоятельства преступления, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам! По электронной почте: kp.vrn@phkp.ru или по телефону: 27-27-927, а можете написать нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU