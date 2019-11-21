Поймали воронежца, который 16 лет назад застрелил ровесника
В Московской области задержали воронежца, который более 16 лет находился в федеральном розыске за убийство. Преступление произошло в начале апреля 2003 года.
- Около пяти утра на улице Антонова-Овсеенко 26-летний парень дважды выстрелил из обреза ружья в 24-летнего знакомого. Потерпевший скончался, а второй сбежал. Его объявили в федеральный розыск. И недавно получили информацию, где скрывается подозреваемый. Его задержали, в следственном отделе он признался в убийстве. Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают устанавливают все обстоятельства преступления, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU