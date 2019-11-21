Военно-воздушная академия приглашает воронежцев на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-21T14:25:48+03:00

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24 ноября Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина устраивает День открытых дверей.

Командование академии приглашает познакомиться молодых людей, желающих связать свою жизнь с профессиональной военной службой, а также родителей будущих абитуриентов. Гостей познакомят с историей, традициями, учебно-материальной базой крупнейшего в России военного вуза, с условиями быта курсантов и правилами поступления в Военно-воздушную академию. Встреча пройдет в клубе на ул. Старых Большевиков, 54а, начало в 10 утра.

Также 24 ноября в 10.00 День открытых дверей начнется и в Кадетском корпусе (инженерной школе) академии (на ул. Краснознаменной, 153). Туда приглашают девятиклассников, отдающих предпочтение инженерному делу и уже доказавших высокими оценками серьезные намерения получать профильное образование, готовых к повышенным требованиям и заинтересованных в более широких образовательных возможностях.

ИСТОЧНИК KP.RU