Двоих воронежцев могут посадить на 15 лет за сбыт героина

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-21T14:04:31+03:00

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В Воронеже поймали двоих «закладчиков» наркотиков. У 35-летнего воронежца и его 38-летнего приятеля обнаружили 1,5 грамма запрещенного вещества, расфасованного и приготовленного к сбыту.

- А на квартире наркосбытчиков на улице Кулибина нашли еще около 70 граммов героина, который хранился в сейфе. Также изъяли мобильные телефоны, несколько видов электронных весов и упаковочные материалы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Мужчины выполняли роли так называемых «рядовых закладчиков». Из тайников они забирали крупные партии наркотиков, которые в дальнейшем фасовали на более мелкие в арендованных квартирах, и делали «закладки».

За незаконный сбыт запрещенных средств мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU