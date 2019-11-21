В Воронеже таксист-частник обворовал пьяного пассажира

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-21T12:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

38-летний воронежец утром не обнаружил в кармане ни денег, ни банковской карты, в совокупности он лишился 5000 рублей. Полицейским потерпевший сообщил, что ночью его домой привез водитель-частник.

Оперативники установили, что деньги списали с банковской карты на одной из автозаправок, проверили записи камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый участник преступления. 29-летнего жителя Панинского района, ранее неоднократно судимого, задержали.

- В полиции он признался, что воспользовался алкогольным опьянением своего пассажира и незаметно похитил из его кармана деньги и банковскую карту, которой в дальнейшем воспользовался на автозаправке, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. – За кражу мужчине грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU