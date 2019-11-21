В Воронеже водитель грузовика пугает автомобилистов злой тещей
С забавной надписью на кузове «Газель» катается по городу
Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:
В Воронеже сфотографировали грузовик водителя с чувством юмора. Мужчина написал на запылившемся кузове своей «Газели» забавную фразу: «Осторожно, в будке теща». При этом рядом красуется стикер с волком из популярного мультфильма «Жил-был пес».
Снимок автомобиля сразу же разлетелся по соцсетям. Горожане не упустили возможности пошутить: «Подписать надо, что бывшая теща», «Если теща злая, то ее в качестве аргумента можно при дорожном конфликте использовать».
ИСТОЧНИК KP.RU