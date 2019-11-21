2019-11-21T10:49:51+03:00
Общество

В Воронеже водитель грузовика пугает автомобилистов злой тещей

С забавной надписью на кузове «Газель» катается по городу
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже сфотографировали грузовик водителя с чувством юмора. Мужчина написал на запылившемся кузове своей «Газели» забавную фразу: «Осторожно, в будке теща». При этом рядом красуется стикер с волком из популярного мультфильма «Жил-был пес».

Снимок автомобиля сразу же разлетелся по соцсетям. Горожане не упустили возможности пошутить: «Подписать надо, что бывшая теща», «Если теща злая, то ее в качестве аргумента можно при дорожном конфликте использовать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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