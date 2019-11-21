В Воронежской области "Мицубиси" сбил пешехода
Мужчину отправили в больницу с травмами
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За 20 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 131 ДТП, большинство из них случилось в столице Черноземья - 95. В девяти авариях травмы получили 13 человек.
Так, около 20.00 в селе Сагуны Подгоренского района сбили пешехода. По предварительным данным полиции, «Мицубиси ASX» под управлением 53-летней женщины наехал на 31-летнего мужчину. Пешехода с травмами доставили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU