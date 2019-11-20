2019-11-20T19:54:40+03:00
Происшествия

Чиновник сельской администрации в Воронежской области «простил» пьяного водителя

Нарушитель должен был отработать 300 часов, но вместо этого гостил в Москве
Олег ИВАНОВ
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Павловский районный суд штрафовал бывшего 49-летнего заместителя главы администрации Верхнемамонского сельского поселения на 105 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

В ноябре 2017 года пьяного автомобилиста Хоршева Р.М. отправили на обязательные работы - ему нужно было «отбыть» 300 часов наказания. Также он был лишен права управления транспортными средствами на два года. Его направили в администрацию Верхнемамонского поселения.

- На основании табелей учета использования рабочего времени за октябрь-декабрь 2018 года и январь-февраль 2019-го Хоршев в полном объеме отбыл назначенное судом наказание. При этом в табелях отражен вид выполненных осужденным работ, - сообщили в региональной прокуратуре. - Табели учета отработанного времени подписаны заместителем главы администрации Верхнемамонского сельского поселения Казаковым и представлены в Верхнемамонский филиал уголовно-исполнительной инспекции.

На основании данных документов автомобилист был снят с учета. Однако фактически он ничего не делал - был в то же время на заработках в других районах области, а также в Москве.

- Таким образом, заместителем главы администрации Верхнемамонского сельского поселения внесены заведомо ложные сведения в документы об отбытии осужденным наказания, которые направлены в уголовно-исполнительную инспекцию. Противоправными действиями должностного лица причинены существенные нарушения охраняемым законом интересам государства, поскольку не были достигнуты цели уголовного наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, - отмечают в прокуратуре.

Заместитель главы администрации Верхнемамонского сельского поселения Дмитрий Казаков уволен с должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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