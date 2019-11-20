В райцентре Воронежской области сын убил мать, ударив ее ножом 35 раз
Острогожский межрайонный прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Острогожска в суд. Его подозревают в убийстве, совершенном в невменяемом состоянии.
Мужчина, страдавший психическим расстройством, жил с матерью в многоэтажке недалеко от центра Острогожска. По данным следствия, в один из дней сентября он стал требовать от нее денег для выкупа заложенного имущества. Мать отказалась их давать. Тогда сын схватил кухонный нож и стал резать родного человека. Удары сыпались в голову, шею, грудь, руки. В конце расправы озверевший сын воткнул нож в правый глаз матери. Эксперты насчитали 35 ранений на теле скончавшейся женщины.
В суде будут рассматривать вопрос о принудительном лечении сумасшедшего преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU