2019-11-20T19:16:44+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области сын убил мать, ударив ее ножом 35 раз

Скорее всего, его будут принудительно лечить
Юрий КОЗЛОВ
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Сын убил мать с чудовищной жестокостью.Сын убил мать с чудовищной жестокостью.Фото: из архива «КП»
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Острогожский межрайонный прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Острогожска в суд. Его подозревают в убийстве, совершенном в невменяемом состоянии.

Мужчина, страдавший психическим расстройством, жил с матерью в многоэтажке недалеко от центра Острогожска. По данным следствия, в один из дней сентября он стал требовать от нее денег для выкупа заложенного имущества. Мать отказалась их давать. Тогда сын схватил кухонный нож и стал резать родного человека. Удары сыпались в голову, шею, грудь, руки. В конце расправы озверевший сын воткнул нож в правый глаз матери. Эксперты насчитали 35 ранений на теле скончавшейся женщины.

В суде будут рассматривать вопрос о принудительном лечении сумасшедшего преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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