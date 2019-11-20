Воронежцы взяли золото и серебро на чемпионате и первенстве мира по джиу-джитсу

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-20T18:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Воспитанники воронежской МБУ СШ № 22 отлично стартовали на чемпионате и первенстве мира по джиу-джитсу. Соревнования проходят в столице ОАЭ Абу-Даби с 15 по 24 ноября, сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.

Михаил Бакаев, воспитанник тренера Владимира Бебнева, завоевал «золото» в весовой категории до 55 кг. А Иван Батаев занял второе место в категории до 66 кг. Спортсмена тренируют Иван Долбилин и Дмитрий Бешенец.

ИСТОЧНИК KP.RU