2019-11-20T18:12:32+03:00
Спорт

Воронежцы взяли золото и серебро на чемпионате и первенстве мира по джиу-джитсу

Соревнования проходят в Объединенных Арабских Эмиратах
Юрий КОЗЛОВ
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Михаил Бакаев и Иван Батаев со своими тренерами.Михаил Бакаев и Иван Батаев со своими тренерами.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воспитанники воронежской МБУ СШ № 22 отлично стартовали на чемпионате и первенстве мира по джиу-джитсу. Соревнования проходят в столице ОАЭ Абу-Даби с 15 по 24 ноября, сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.

Михаил Бакаев, воспитанник тренера Владимира Бебнева, завоевал «золото» в весовой категории до 55 кг. А Иван Батаев занял второе место в категории до 66 кг. Спортсмена тренируют Иван Долбилин и Дмитрий Бешенец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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