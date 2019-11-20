Воронежцы взяли золото и серебро на чемпионате и первенстве мира по джиу-джитсу
Соревнования проходят в Объединенных Арабских Эмиратах
Михаил Бакаев и Иван Батаев со своими тренерами.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воспитанники воронежской МБУ СШ № 22 отлично стартовали на чемпионате и первенстве мира по джиу-джитсу. Соревнования проходят в столице ОАЭ Абу-Даби с 15 по 24 ноября, сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.
Михаил Бакаев, воспитанник тренера Владимира Бебнева, завоевал «золото» в весовой категории до 55 кг. А Иван Батаев занял второе место в категории до 66 кг. Спортсмена тренируют Иван Долбилин и Дмитрий Бешенец.
ИСТОЧНИК KP.RU