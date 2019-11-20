Госавтоинспекторы предупреждают воронежских автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах
По данным синоптиков, в ближайшее время в Воронежской области погода заметно ухудшится: ожидается низкая температура, возможны осадки в виде снега. На дорогах появится гололед. По статистике, около половины всех ДТП в осенне-зимний период вызваны гололедом и снегопадом.
- Водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, на мостах, эстакадах и спусках. Необходимо поменять летнюю резину на зимнюю. Своевременная смена резины позволит уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения, - отмечают в региональной Госавтоинспекции.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.Позвонить можно по телефонам:
- (8473) 269-60-79 - дежурная часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Воронежу;
- (8473) 269-61-02 - дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU