2019-11-20T17:32:19+03:00
Спорт

Воронежская лыжница завоевала серебро I этапа Континентального Кубка Восточной Европы

Дарья Рогозина уступила всего 0,45 секунды белорусской спортсменке Анастасии Кирилловой
Юрий КОЗЛОВ
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Дарья Рогозина (крайняя слева) на пьедестале почета.Дарья Рогозина (крайняя слева) на пьедестале почета.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежская лыжница Дарья Рогозина отлично выступила на первом этапе Континентального Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Казахстане в городе Щучинск.

Дарья Рогозина заняла второе место в гонке на 5 километров классическим стилем. Победила спортсменка из Беларуси Анастасия Кириллова. Но выигрыш получился «на тоненького» - наша Даша уступила всего лишь 0,45 секунды. На 2,3 секунды позже к финишу пришла бронзовый призер соревнований Наталья Баракина из Тюменской области.

- Рассчитывали на хороший результат Дарьи. Она проиграла лишь полсекунды, что говорит о достойной гонке, - рассказал главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по лыжным гонкам Сергей Севрюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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