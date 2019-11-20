Воронежская лыжница завоевала серебро I этапа Континентального Кубка Восточной Европы
Воронежская лыжница Дарья Рогозина отлично выступила на первом этапе Континентального Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Казахстане в городе Щучинск.
Дарья Рогозина заняла второе место в гонке на 5 километров классическим стилем. Победила спортсменка из Беларуси Анастасия Кириллова. Но выигрыш получился «на тоненького» - наша Даша уступила всего лишь 0,45 секунды. На 2,3 секунды позже к финишу пришла бронзовый призер соревнований Наталья Баракина из Тюменской области.
- Рассчитывали на хороший результат Дарьи. Она проиграла лишь полсекунды, что говорит о достойной гонке, - рассказал главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по лыжным гонкам Сергей Севрюков.
ИСТОЧНИК KP.RU