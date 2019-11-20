В Воронеже ВАЗ сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-20T16:46:52+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Авария случилась 20 ноября в 7.30 утра. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 ехал по улице Ленинградской со стороны Брусилова в направлении улицы Димитрова. У дома №5 он сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения.

В результате ДТП девочку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU