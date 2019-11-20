Воронежские школьники знакомятся с профессиями будущего

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-20T16:10:22+03:00

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Воронежских школьников в игровой форме знакомят с профессиями, которые будут актуальны в ближайшие 15-20 лет. В Ленинском районе это делают с помощью молодежного форума «Компас новых профессий».

- Он помогает участникам понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям, - рассказали в управе Ленинского района. - Скорость изменений увеличивается, сложность профессиональных задач возрастает.

В ходе форума перед ребятами стояла задача обосновать, какими знаниями, умениями и навыками необходимо обладать, чтобы быть востребованным специалистом в новом мире, а также, какие вузы могут дать профессионалам будущего хорошую базовую подготовку.

По итогам мероприятия жюри определило команды победителей. Они получили награды от управы.

ИСТОЧНИК KP.RU