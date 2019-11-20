2019-11-20T14:29:56+03:00
Общество

В декабре в Воронеже снесут 18 незаконных киосков

«Зачистка» сильнее всего коснется Железнодорожного и Советского районов
Олег ИВАНОВ
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В декабре в Воронеже планируют снести 18 незаконных киосков. Информацию о принудительном демонтаже разместили на сайте мэрии. В этот раз «зачистка» сильнее всего коснется Железнодорожного и Советского районов. Интересно, что в большинстве случаев владельцев киосков так и не нашли.

Так, в Железнодорожном районе по улице Электровозная, 12 снесут киоск, где торговали шавермой. На Урывского, 11 под демонтаж попал НТО с питьевой водой. По Остужева, 22 – уже нельзя будет купить сыр, масло и колбасу. А по улице Минская, 43 – овощи. Кроме того, под снос попали два киоска, расположенных по одному адресу - Ленинский пр-т, 137.

В Советском – «зачистку» проведут по адресам: ул. Пирогова, 23; ул. Писателя Маршака, у д.5; ул. Курчатова, 24. Два киоска снесут на улице 232 Стрелковой Дивизии, у дома №6 и еще один у дома №27.

В Коминтерновском район «исчезнут» три НТО: Бульвар Победы, в районе д. 7; ул. Беговая, в районе д.217 и ул. Шишкова, 65.

В Ленинском районе по улице Кропоткина, напротив д.5 уже нельзя будет починить обувь.

В Центральном демонтируют НТО по адресам ул. Лесная Поляна,3 и Московский пр-т, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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