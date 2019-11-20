В Воронеже на время плановых работ перекроют воду на нескольких улицах
21 ноября с 10.00 до 15.00 в районе дома №104 по улице Сакко и Ванцентти пройдут плановые работы по замене задвижки диаметром 150 мм. Из-за этого придется ограничить водоснабжение жилых домов и социальных объектов.
Так, без воды на время останутся дома 76 -104 на улице Сакко и Ванцетти, также с ограничениями сталкнуться жители домов на улицах Достоевского, Дурова, Батуринская, Пролетарская, Набережная Масалитинова.
В том числе останутся без воды гимназия им. академика Н.Г. Басова (ул. Сакко и Ванцетти,80) и котельные: ул. Сакко и Ванцетти,69т,73т, 80т, 96т, 104т.
В пресс-службе «Росводоканал Воронеж» сообщили, что данные работы никак не связаны с ЧП в районе дома №36 по улице Цюрупы – напомним, там был поврежден пожарный гидрант.
ИСТОЧНИК KP.RU