В Воронеже на время плановых работ перекроют воду на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-20T13:38:02+03:00

В том числе останется без воды гимназия им. академика Н.Г. Басова Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В том числе без воды останутся и котельные

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21 ноября с 10.00 до 15.00 в районе дома №104 по улице Сакко и Ванцентти пройдут плановые работы по замене задвижки диаметром 150 мм. Из-за этого придется ограничить водоснабжение жилых домов и социальных объектов.

Так, без воды на время останутся дома 76 -104 на улице Сакко и Ванцетти, также с ограничениями сталкнуться жители домов на улицах Достоевского, Дурова, Батуринская, Пролетарская, Набережная Масалитинова.

В том числе останутся без воды гимназия им. академика Н.Г. Басова (ул. Сакко и Ванцетти,80) и котельные: ул. Сакко и Ванцетти,69т,73т, 80т, 96т, 104т.

В пресс-службе «Росводоканал Воронеж» сообщили, что данные работы никак не связаны с ЧП в районе дома №36 по улице Цюрупы – напомним, там был поврежден пожарный гидрант.

ИСТОЧНИК KP.RU