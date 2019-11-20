2019-11-20T13:58:10+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве пропавшего таксиста

Мужчину зарезал знакомый
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.
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В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве таксиста, который числился без вести пропавшим. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в среду, 20 ноября.

О пропаже 27-летнего мужчины заявила его жена. Она рассказала, что 5 ноября он уехал на арендованной машине заниматься частным извозом. С тех пор он перестал выходить на связь с ней и родственниками.

Сотрудники полиции вместе со следователями просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что автомобиль, на котором уехал мужчина, попал в поле зрения на АЗС, расположенной в Семилукском районе. Однако за рулем находился другой человек. Его личность установили. Им оказался ранее судимый 25-летний воронежец. Его задержали, и он признал свою вину, а также указал место, где избавился от тела.

По предварительным данным, 5 ноября недалеко от улицы Степанова в автомобиле между мужчинами возникла ссора. Тогда подозреваемый несколько раз ударил ножом в грудь и шею 27-летнего местного жителя.

Подозреваемый рассказал, что сжег одежду, в которой находился во время совершения преступления, а также избавился от ножа.

Мужчину заключили под стражу. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

- Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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