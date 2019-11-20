Из-за повреждения пожарного гидранта в Воронеже без воды остались десятки домов, школа и медучреждения

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-20T12:41:07+03:00

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В Воронеже в районе дома №36 по улице Цюрупы был поврежден пожарный гидрант. Бригада «РВК-Воронеж» приступила к ликвидации нештатной ситуации.

На время работ с 11.30 до 16.00 пришлось ограничить водоснабжение домов по улице Сакко и Ванцетти с 76 по 104, на улицах Достоевского, Дурова, Батуринской, Пролетарской, Набережная Масалитинова, в том числе социальные объекты, например, гимназия им. Басова.

- В зону ограничения водоснабжения попадает два учреждения здравоохранения и 5 котельных. Их персонал оповещен. На место отправлена необходимая спецтехника, доставлено оборудование. Специалисты приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ, - сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU