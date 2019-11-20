В Воронежской области мужчина с бутылкой напал на женщину

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-20T12:33:57+03:00

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В Бутурлиновском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 41-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 20 ноября.

Так, 17 ноября вечером мужчина встретил на улице 46-летнюю местную жительницу. Схватив стеклянную бутылку, он напал на нее и потребовал отдать телефон, деньги и банковскую карту. Под угрозами женщина сообщила ему даже пин-код. А затем грабитель сбежал.

Местная жительница добралась до дома своей знакомой, а затем оттуда обратилась в полицию. На место выехали правоохранители. Им она рассказала, что во время нападения поцарапала мужчине лицо. Полицейские отработали ближайшие торговые точки и нашли преступника. В нем местные жители опознали ранее неоднократно судимого за совершение краж жителя поселка Зеленый. Его задержали. Украденное вернули владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU