2019-11-20T10:46:03+03:00
Происшествия

Воронежских таможенников арестовали за меховой рэкет

Мужчин задержали при получении 200 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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За деньги сотрудники ведомства пообещали не забирать шубы у предпринимателя и не проводить проверок.За деньги сотрудники ведомства пообещали не забирать шубы у предпринимателя и не проводить проверок.Фото: "КП" Архив
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В Воронеже арестовали таможенников, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР во вторник, 19 ноября.

По версии следствия, в августе таможенники во время осмотра торгово-выставочного комплекса потребовали у предпринимателя 200 тысяч рублей. За эти деньги они пообещали не забирать у него меховые изделия и не проводить больше проверки.

Во время передачи денег рэкетиров задержали сотрудники УФСБ по России по Воронежской области и ОПК Воронежской таможни. По ходатайству следствия их заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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