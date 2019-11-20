В Воронежской области за моральный вред мужчину заставили платить судебные приставы

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-20T09:12:15+03:00

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В Калачеевском районе судебные приставы заставили 26-летнего местного жителя заплатить за моральный вред, причиненный знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Мужчина избил жителя и угрожал ему убийством. За преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) суд назначил выплату моральной компенсации в 60 тысяч рублей. Но решение суда мужчина исполнять не спешил. Тогда потерпевший обратился к судебным приставам. На местного жителя возбудили исполнительное производство.

Приставы внесли постановление о взыскании средств, находящихся на счетах должника, временно ограничили его выезд за пределы РФ, а также запретили ему совершать регистрационные действия на автомобиль Mitsubishi Galant.

Только после этого мужчина выплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU