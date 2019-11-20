2019-11-20T09:12:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области за моральный вред мужчину заставили платить судебные приставы

Житель Калачеевского района не хотел выполнять решение суда
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калачеевском районе судебные приставы заставили 26-летнего местного жителя заплатить за моральный вред, причиненный знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Мужчина избил жителя и угрожал ему убийством. За преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) суд назначил выплату моральной компенсации в 60 тысяч рублей. Но решение суда мужчина исполнять не спешил. Тогда потерпевший обратился к судебным приставам. На местного жителя возбудили исполнительное производство.

Приставы внесли постановление о взыскании средств, находящихся на счетах должника, временно ограничили его выезд за пределы РФ, а также запретили ему совершать регистрационные действия на автомобиль Mitsubishi Galant.

Только после этого мужчина выплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике
Воронежскую УК оштрафовали за пыльный подъезд после жалоб жильцов
В Воронежской области две автоледи на иномарках устроили ДТП: пострадали двое
Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»
Воронежские пассажиры такси оказались скромнягами
В Воронежской области 18-летний сельчанин слил 100 литров бензина из грузовика и сбежал
Воронежских таможенников арестовали за меховой рэкет
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
Воронежский спортсмен поучаствует в Кубке Европы по дзюдо
В Воронежской области УК задолжала 700 тысяч рублей по всем видам коммунальных услуг
Художники бесплатно раздадут воронежцам свои картины
Егор Крид приедет в Воронеж с новым шоу
Под Воронежем «десятка» врезалась в дерево: четверо в больнице
Воронежцев бесплатно научат делать фото и видео
В Воронежской области пропал 58-летний мужчина
Звезда романсов Олег Погудин в Воронеже танцевал с микрофонной стойкой
В воронежской медицине новый скандал: невменяемый врач не смогла сделать рентген ребенку
В Воронеже началась подготовка к переписи населения
Воронежских школьников приняли в Юнармию
В Воронеже утвердили проект планировки дороги-"дублера" Московского проспекта
Воронежский «Буран» подписал контракт уже с шестым вратарем
Депутаты Воронежской облдумы обсудили с правительством региона социально-экономическое развитие области
В Воронеж на гастроли приедет шоу "Импровизация"