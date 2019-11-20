2019-11-20T08:27:42+03:00
Звезды

Художники бесплатно раздадут воронежцам свои картины

Забрать работы авторов можно прямо с уличной выставки
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 ноября в столице Черноземья откроется выставка бесплатного уличного искусства. 60 воронежских художников отдадут свои работы в добрые руки. Безвозмездно. То есть даром. Акция состоится в рамках флешмоба #belongstothestreetsnow.

Флешмоб родился благодаря одиозному случаю: на групповой выставке «Без названия», приуроченной к юбилею мастерской «Дай пять», кто-то украл две работы Миши Добровольского. Они висели прямо в подъезде мастерской, на стенах лестничных пролетов - и у кого-то возник соблазн "приделать им ноги". Художники не расстроились, а придумали и дальше стимулировать "любителей бесплатного искусства" - стали оставлять свои работы на улицах города и выкладывать их в соцсетях под хэштегом #belongstothestreetsnow - «Теперь это принадлежит улицам». В рамках флешмоба в разных уголках города разместили более 50 работ воронежских художников. Кто угодно забрать работы. Главный тезис художников был «Не воруйте картины с выставок!».

Теперь авторы пошли еще дальше - и предлагают забрать картины со специальной уличной выставки.

- Каждый сможет забрать себе одну, любую работу с этой экспозиции\ Выставка будет проходить круглосуточно на улице до тех пор, пока все работы не обретут своих хозяев, - говорят организаторы.

Откроется выставка в 12.00 во дворе мастерской «Дай пять» (ул.Пятницкого, 5).

ИСТОЧНИК KP.RU

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