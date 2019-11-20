2019-11-20T08:21:14+03:00
Звезды

Егор Крид приедет в Воронеж с новым шоу

Напомним, концерт перенесли из ЛДС "Юбилейный" в Event-Hall
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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2 декабря в Воронеж снова приедет Егор Крид.

В свои 25 лет артист успел собрать целый урожай наград, 10 миллионов инста-фолловеров, записал два студийных альбома и совместные клипы с монстрами российского шоу-биза - Филиппом Киркоровым, Игорем Крутым и Тимати. Кстати, разрыв музыканта с лейблом последнего нисколько не затормозил карьеру Крида.

- Я перерос всю эту историю – быть артистом под продюсером, потому что я пишу тексты сам, снимаю клипы сам. Я хочу быть продюсером самого себя, быть ответственным за самого себя, - отметил артист. И новые победы не заставили себя долго ждать.

На премии «МУЗ-ТВ-2019» Крид вырвал победу во всех категориях, где был представлен, в том числе, в номинации “Лучшее видео” награду получил ролик “Потрачу”, собравший к сегодняшнему дню более 56 миллионов просмотров. А ироничный клип на трек "Сердцеедка" всего за сутки собрал более 10 миллионов просмотров.

В Воронеж один из главных сердцеедов страны приедет с новой программой. Концерт Егора Крида пройдет в Evant-Hall 2 декабря в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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