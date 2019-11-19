Воронежцев бесплатно научат делать фото и видео

СЕГОДНЯ 20:07 2019-11-19T20:08:15+03:00

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В Воронеже открывается бесплатная школа фото- и видеомастерства. Занятия начнутся с 25 ноября управе Коминтерновского района (Московский пр., 19а). Вести их будет фотограф и видеооператор Анна Стежко. Желающих научат основным правилам построения кадра, базовым приемам работы со светом, сочетанию различных цветов в кадре, технике для съемки пейзажа, натюрморта, ретуши, монтажу, коллажу, создания портфолио. В конце курса участники снимут видео-ролики и сделают выставку фотографий.

- Занятия, предполагающие разделение на фото и видеосъемку, теоретические и практические задания в игровой форме, будут проходить два раза в неделю по два академических часа, - сообщили в мэрии.

Первое занятие пройдет 25 ноября в 18.00. Курс продлится по 11 января. Записаться можно по телефону 206-76-60.

ИСТОЧНИК KP.RU