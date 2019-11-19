Звезда романсов Олег Погудин в Воронеже танцевал с микрофонной стойкой

СЕГОДНЯ 19:13 2019-11-19T19:28:09+03:00

Изменить размер текста: A A

18 ноября в театре оперы и балета Олег Погудин собрал почти полный зал поклонников. Мастер романсов привез в Воронеж концерт-спектакль «Серебряный век», посвященный своему 50-летию. Прозвучали известные романсы "Только раз", "Два сердца", "В лунном сиянии", "Не уходи"...

Артист, которого называют «Серебряным голосом России», очаровал публику своим непревзойденным тембром. А еще - манерой исполнения: каждую песню он преподносил как отдельно взятую историю, по-актерски театрально. Под один из романсов закружился в вальсе с микрофонной стойкой и скрылся с ней за кулисами, а спустя несколько минут музыкального проигрыша также эффектно вернулся с ней из-за кулис. А еще читал Блока и других поэтов Серебряного века, соединяя романсы в единый спектакль.

Олег Погудин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Впечатленные такой изысканностью зрительницы уже после второй песни норовили забраться на сцену, чтобы подарить цветы кумиру, но охрана не позволила нарушать действо.

- Не пустили, облом! - громко, на весь зал, да так, что было слышно и исполнителю на сцене, посетовала одна из поклонниц.

В итоге в конце первого отделения Олег Погудин галантно извинился за этот нюанс.

- Простите за такую ситуацию, но я не рискнул брать на себя ответственность за ваши "взаимоотношения" с оркестровой ямой. Мы, артист, люди привычные. А вы в темноте могли оступиться, - попросил прощения артист.

Олег Погудин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Олег Погудин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU