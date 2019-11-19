Чтобы закрыть уголовное дело о неуплате налогов, воронежский бизнесмен заплатил на 5 млн больше

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-19T16:46:34+03:00

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Следователи закрыли уголовное дело бизнесмена, уклонившегося от налогов на очень крупную сумму путем подачи ложных сведений в декларации, - после того, как он все заплатил.

Как выяснилось, с января по конец сентября 2017 года директор коммерческой организации, производившей рафинированные растительные масла, создал фиктивную схему договорных обязательств, по которой в бухучет предприятия и налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными организациями.

- В итоге общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 19 миллионов рублей. Бизнесмену грозил срок до шести лет. И он воспользовался нормой закона, по которой впервые совершивший преступление, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит сумму недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа. Предприниматель заплатил образовавшуюся задолженность по налогам с учетом пени - более 24 млн рублей. В связи с этим уголовное дело в отношении директора предприятия прекратили, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU