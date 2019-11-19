2019-11-19T15:27:02+03:00
Происшествия

В Воронеже на переходе сбили 9-летнюю девочку

Ребенок попал в больницу с травмами разной степени тяжести
Станислав ШЕВЧЕНКО
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9-летняя девочка попала в больницу после ДТП на улице Помяловского. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла сегодня, 19 ноября, примерно в 8.10 утра.

По данным полиции, 33-летняя женщина на "Опель-Корса" двигалась по улице 20-летия ВЛКСМ со стороны Пятницкого в сторону Большой Манежной. В этот момент девочка переходила дорогу по зебре справа налево по ходу движения. Последовал удар.

Ребенка госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В полиции проводят проверку по факту ДТП. А в ГИБДД напоминают водителям, что на дороге надо быть предельно внимательным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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