В Воронеже на переходе сбили 9-летнюю девочку
9-летняя девочка попала в больницу после ДТП на улице Помяловского. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Авария произошла сегодня, 19 ноября, примерно в 8.10 утра.
По данным полиции, 33-летняя женщина на "Опель-Корса" двигалась по улице 20-летия ВЛКСМ со стороны Пятницкого в сторону Большой Манежной. В этот момент девочка переходила дорогу по зебре справа налево по ходу движения. Последовал удар.
Ребенка госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В полиции проводят проверку по факту ДТП. А в ГИБДД напоминают водителям, что на дороге надо быть предельно внимательным.
ИСТОЧНИК KP.RU