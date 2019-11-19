Рядом с воронежским элитным комплексом нашли два тела
Они находились вблизи строительной площадки
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Рядом с элитным жилым комплексом на улице Шишкова нашли два тела. Об этом в редакцию сообщили читатели. Тела находились рядом со стройплощадкой (часть здания заселена, в другой части идут работы). Как именно произошла смерть, пока неясно.
Оперативные службы приняли сообщение о страшной находке в 12.20. На место выезжали медики. Сейчас вблизи стройплощадки работают правоохранители, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Мы обратились за подробностями в следственное управление СК РФ по Воронежской области. Ждем комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU