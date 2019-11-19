2019-11-19T13:00:57+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули воронежцев на 850 тыс рублей

Одна из женщин лишилась 660 тысяч
Ярослав ИВАНОВ
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Аферисты по-прежнему ловят беспечных людей на байки про банковские карты. За 18 ноября жертвами мошенников стали восемь жителей Воронежской области.

Одна из женщин одномоментно лишилась 660 тысяч рублей.

- 43-летняя дама рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что зафиксирован несанкционированный доступ мошенников к ее банковской карте. А чтобы обезопасить средства, попросил ее продиктовать свои персональные данные, что она и сделала. В результате, со счета потерпевшей похитили все деньги, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Рекомендуем сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Будьте осторожны при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денег либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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