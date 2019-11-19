2019-11-19T14:18:05+03:00
Спорт

В Воронеже пройдет фестиваль по воздушной гимнастике

Будут разыгрываться кубки Виктории Комовой и Дмитрия Саутина
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 ноября в Воронеже пройдет большой фестиваль по воздушной гимнастике. Судить спортсменов будут лучшие профессиональные мастера и хореографы, учитывая не только технику выполнения и сложность элементов, но и растяжку, и соответствие костюмов и музыки.

У участников фестиваля будет возможность побороться за один из двух именных кубков от Олимпийских чемпионов и Кубка «Невесомости». Обладателем Кубка Виктории Комовой может стать участник, победивший в номинации "Грация и сила", обладателем Кубка Дмитрия Саутина может стать участник, победивший в номинации "Красота вращений", Кубок «Невесомость» получит лучший в номинации «Артистичность, легкость исполнения».

В программе кроме конкурсных номеров участников - показательные выступления на воздушных полотнах, гимнастическом кольце.

Фестиваль пройдет в батутном центре «Невесомость» (Ленинский пр., 174), начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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