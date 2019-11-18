2019-11-18T22:33:08+03:00
Общество

В ВГУ пройдет благотворительный вечер для помощи онкобольным детям

Концерт «Зорко лишь сердце» организовывают в третий раз
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Ежегодный благотворительный концерт «Зорко лишь сердце» пройдет в концертном зале University-Hall Воронежского госуниверситета (Хользунова, 40 а) 19 ноября в 18.00. Исполнять музыкальные номера будут воспитанники семейного центра «Мамина радость» и частного образовательного учреждения «Школы Будущего». Также на сцене появятся педагоги детей - ведущий солист воронежской филармонии с детским оркестром, профессиональная балерина и дудукист армянского оркестра. Кроме того, в этот вечер пройдет аукцион детских рисунков.

Как отмечают организаторы, каждый год в акции участвуют благотворители и меценаты не только из Воронежа, но и из Липецка. Все собранные средства на вечере будут переданы в благотворительный фонд помощи онкобольным детям «ДоброСвет».

СПРАВКА «КП»:

Впервые концерт «Зорко лишь сердце» прошел в 2017 году. Три года подряд маленькие дети, начиная с трехлетнего возраста поют на университетской сцены, чтобы помочь другим ребятам с онкологическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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