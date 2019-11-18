2019-11-18T20:26:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области бригадир спас своего рабочего, раненного ножом

А порезавший его приятель «заработал» себе уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
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31-летнему жителю Семилукского района грозит до 10 лет тюрьмы.31-летнему жителю Семилукского района грозит до 10 лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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В воскресенье, 17 ноября, на стройке в Бобровском районе бригадир заглянул в бытовку и ужаснулся: на полу лежал рабочий, прикрывавший рукой рану в животе. Из нее лила кровь. Мужчина отнес раненого в свою машину и отвез в больницу. Об инциденте сообщили в полицию.

Стражи порядка выяснили, что в тот день в бытовке после выпивки поругались двое рабочих – 28-летний воронежец и 31-летний житель Семилукского района. Мужчина постарше выхватил нож и ударил приятеля, мигом ставшего врагом, в живот.

- Житель Семилукского района признал свою вину, его отправили в следственный изолятор, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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