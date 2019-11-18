2019-11-18T20:15:10+03:00
Общество

Склад, откуда могли пойти пищевые инфекции по всему Воронежу, закрыли на 20 суток

Приставы опечатали помещение
Артем ИЛЬИН
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Склад опечатали.Склад опечатали.Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.
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Специалисты Роспотребнадзора проверили склад на улице Дорожная в Новой Усмани, арендуемый ООО «Премиум», и обнаружили там грубейшие нарушения санитарных норм.

На складе многократно размораживали минтай и вкладывали уже не свежую рыбу в новую тару – полиэтиленовые пакеты. Так «химичили» при том, что помещение, где все это делали, оставляло желать лучшего – облицовки и окраски стен, потолка и пола не было. У работника, раскалывающего замороженную рыбу, не было санитарной одежды. Минтай разделывали на прилавке и весах, сделанных из дерева – их невозможно было нормально отмыть. На складе не было воды, канализации, даже раковины для мытья рук.

Санитарные врачи составили административный протокол и передали материалы проверки в суд, который постановил: приостановить работу склада на 20 суток. Судебные приставы опечатали помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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