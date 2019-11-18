Воронежцев беспокоит отсутствие рабочих на виадуке на 9 Января

СЕГОДНЯ 19:19 2019-11-18T19:20:06+03:00

Перекрытие виадука может затянуться почти на год. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В соцсетях регулярно появляются сообщения о том, что, хотя власти заявляли о круглосуточном режиме реконструкции виадука на улице 9 Января, к вечеру рабочих там становится совсем немного. А на днях Валентин К. разместил информацию, что во время прогулки возле виадука увидел только двух человек, чем-то занятых. И то они пилили доски. Вспоминая масштаб намеченных работ, широта их размаха поразила автора поста.

В управлении информации мэрии Воронежа ситуацию с затишьем в работах прокомментировали так:

- Процесс реконструкции виадука очень сложный, его тщательно спланировали. Порой для работ не целесообразно задействовать кучу специалистов. К тому же под мостом проходят железнодорожные пути. Пассажирские поезда там теперь не ездят, а вот технический железнодорожный транспорт продолжает ходить. Чтобы его пропускать, предусмотрены «технологические окна», то есть, перерыв в работах.

ИСТОЧНИК KP.RU