2019-11-18T19:39:00+03:00
Общество

В Воронеже водитель «охотился» на коллег выставленной в окно трубой

Необычный способ перевозки попал на видео на улице Острогожской
Артем ИЛЬИН
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Берегись трубы автомобиля!Берегись трубы автомобиля!Фото: кадр с видео
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео весьма необычного способа перевозки трубы на улице Острогожской. К счастью, водитель, чей регистратор запечатлел ее, ехал не очень быстро. Иначе рисковал быть нанизанным на трубу как на шампур.

Любопытно, что в комментариях к видео, судя по пылу высказываний, объявился водитель, решивший на такой оригинальный способ транспортировки габаритного металлического изделия. Тон его постов свидетельствует о том, что он считает себя полностью правым и не прочь и дальше так же перевозить другие грузы. Повод обратить внимание на такого бравого шофера сотрудникам ГИБДД!

Перевозка трубы на машине на улице Острогожской .

ИСТОЧНИК KP.RU

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