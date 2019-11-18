Авария с раненым под Воронежем попала на видео

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-18T18:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 17 ноября, в Хохольском районе в 11.30 61-летний водитель «Киа-Рио», житель Воронежа, выехал со второстепенной дороги и врезался в «Хендай-Санта-Фе», двигавшийся в направлении Курска. 58-летний водитель корейской иномарки из Старого Оскола за медицинской помощью не обращался. А вот мужчина, руливший «Киа», попал в БСМП № 1. Он получил тяжелые травмы.

Момент аварии попал на видео. Запись вызвала дискуссию в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа». В одном комментарии высказали мнение, что водитель «Киа» просто проигнорировал знак «Уступи дорогу». Другой пользователь посчитал, что больше похоже на то, что у машины пенсионера отказали тормоза. Однако оба сошлись на том, что этот участок дороги Воронеж – Курск очень опасный, ДТП там случаются регулярно.

Момент ДТП Курская трасса поворот на Хохол 17.11.19..Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU