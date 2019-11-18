Воронежцу, снесшему насмерть женщину на «зебре», не удалось досрочно выйти на свободу

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-18T17:05:38+03:00

Удар был такой силы, что женщину несколько раз подбросило в воздухе. Фото: кадр с видео

44-летний мужчина настаивал на том, что его ослепило солнце, и он не подозревал, что рядом пешеходный переход [видео]

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Виновник жуткой аварии, случившейся на остановке «Жемчужная» на улице 9 Января 7 февраля 2017 года, не смог освободиться из колонии раньше срока. Напомним, 44-летний мужчина на «Субару» не снизил скорости перед «зеброй» и сбил 45-летнюю женщину, шедшую вместе с сыном. Мальчика не зацепил чудом, а его мама отлетела на несколько метров - удар был такой силы, что ее несколько раз подбросило в воздухе. За жизнь женщины несколько дней боролись врачи, но безуспешно. Без мамы остались двое детей. Видео ужасной аварии попало в соцсеть.

Когда водителя задержали, он заявил, что был ослеплен солнцем, а о «зебре» в этом месте якобы даже не подозревал. Однако даже то, что виновник смертельной аварии работал юристом, а значит, в законах разбирался хорошо, не помогло ему на суде, - доказательства вины были слишком очевидны. Его приговорили к трем годам колонии

Однако и в колонии юрист не успокаивался. Он подал заявление на условно-досрочное освобождение. Однако ни Борисоглебский городской суд, ни также рассматривавший это дело Воронежский областной суд, не нашли никаких оснований для смягчения ему меры пресечения,

На улице 9 января женщину сбили на "зебре".

ИСТОЧНИК KP.RU