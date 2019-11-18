2019-11-18T16:24:54+03:00
Происшествия

В центре Воронежа на улице нашли мертвую женщину

Случилось это на улице Фридриха Энгельса
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи скорой только констатировали смерть пенсионерки.Врачи скорой только констатировали смерть пенсионерки.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 18 ноября, около 9.30 в Центральном районе на улице Фридриха Энгельса у дома № 91 прохожие увидели лежащую пожилую женщину. Они вызвали скорую. Врачи приехали быстро, но помочь уже ничем не смогли – женщина была мертва.

- Бригада скорой нашла у пенсионерки сотовый телефон, а в нем номер сына. Мужчине позвонили, он приехал на место ЧП и вызвал полицию, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На теле пожилой женщины нет травм, характерных для падения с высоты, и вообще, по предварительным данным, ее смерть не имеет криминальный характер. Скорее всего, дали знать проблемы со здоровьем.

Людям в возрасте следует помнить: при выходе на улицу лучше брать с собой наиболее необходимые лекарства, которые можно быстро принять, если стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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