В центре Воронежа на улице нашли мертвую женщину

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-18T16:24:54+03:00

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В понедельник, 18 ноября, около 9.30 в Центральном районе на улице Фридриха Энгельса у дома № 91 прохожие увидели лежащую пожилую женщину. Они вызвали скорую. Врачи приехали быстро, но помочь уже ничем не смогли – женщина была мертва.

- Бригада скорой нашла у пенсионерки сотовый телефон, а в нем номер сына. Мужчине позвонили, он приехал на место ЧП и вызвал полицию, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На теле пожилой женщины нет травм, характерных для падения с высоты, и вообще, по предварительным данным, ее смерть не имеет криминальный характер. Скорее всего, дали знать проблемы со здоровьем.

Людям в возрасте следует помнить: при выходе на улицу лучше брать с собой наиболее необходимые лекарства, которые можно быстро принять, если стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU