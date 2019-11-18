В центре Воронежа на улице нашли мертвую женщину
В понедельник, 18 ноября, около 9.30 в Центральном районе на улице Фридриха Энгельса у дома № 91 прохожие увидели лежащую пожилую женщину. Они вызвали скорую. Врачи приехали быстро, но помочь уже ничем не смогли – женщина была мертва.
- Бригада скорой нашла у пенсионерки сотовый телефон, а в нем номер сына. Мужчине позвонили, он приехал на место ЧП и вызвал полицию, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
На теле пожилой женщины нет травм, характерных для падения с высоты, и вообще, по предварительным данным, ее смерть не имеет криминальный характер. Скорее всего, дали знать проблемы со здоровьем.
Людям в возрасте следует помнить: при выходе на улицу лучше брать с собой наиболее необходимые лекарства, которые можно быстро принять, если стало плохо.
ИСТОЧНИК KP.RU