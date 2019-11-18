2019-11-18T15:57:21+03:00
Общество

В Воронеже в ночь с 18 на 19 ноября могут пропасть три телеканала

«Совам» предлагают перенастроить телевизоры или приставки
Юрий КОЗЛОВ
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Из-за профилактических работ на телебашне вечером 18 октября любителям телеканалов "России" у голубого экрана лучше не засиживаться.Из-за профилактических работ на телебашне вечером 18 октября любителям телеканалов "России" у голубого экрана лучше не засиживаться.Фото: из архива «КП»
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В Воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) объявили о профилактических работах. Они начнутся в 22.00 в понедельник, 18 ноября, и завершатся к 6.00 вторника, 19 ноября. Из-за этих работ могут пропасть каналы «Россия 1», «Россия 24» или ОТР.

В ОРТПЦ советуют повторно настроить телевизоры и цифровые приставки вручную или автоматически. Те, кто с этой задачей не справятся, могут получить консультацию по настройке приемного оборудования по федеральному телефону горячей линии РТРС - 8-800-220-20-02. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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