В Воронеже в финалах Кубков Лиги Чемпионов Бизнеса разгорелись настоящие битвы

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-18T16:33:47+03:00

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Финалы Кубков воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса вышли драматичными, полными жестких единоборств. Особенно ярок был бой, другого слова не подберешь, между «Продмаркетом» и «ЦДС Дорогой», в котором команды сражались за Золотой Кубок 1. В равной игре «черно-белым» повезло больше – 3:2. В Серебряном Кубке 1 «Сбербанк», разгромил «Молвест» со счетом 4:1.

В Золотом Кубке 2 «КанцлерЪ» взял верх над «Горэлектросетью» (2:1) и поднял трофей над головой. А в матче за третье место «Космос-Нефть-Газ» сокрушил «САФ-Неву» (8:2).

В финале Золотого Кубка 3 «ГК Боравто» переиграл «T-Systems» (4:3), а в матче за третье место «Воронежский Пивзавод» победил «Автомир» (7:5). В решающем матче за Серебряный Кубок 3 «Энергетической электроника» превратила в руины оборону «АГРО-Лидер» – 7:0.

В финале Золотого Кубка 4 «Северсталь» выиграла у «АВА-Трейд» (1:0), а «Ростелеком» оказался сильнее «Syngenta» в игре за третье место (4:2). Серебряный Кубок 4 завоевал «Промсвязьбанк», одолевший «НВП Протек» со счетом 4:3.

ИСТОЧНИК KP.RU