Прозрачная ванна, десяток нарядов и премьера песни: в Воронеже 2200 поклонников собрала Ани Лорак

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-18T13:35:22+03:00

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17 ноября в Event-Hall 2200 воронежцев собрала Ани Лорак. Звезда привезла поклонникам новое шоу «Дива». Артистка превратила представление в целый спектакль, показывая ипостаси женщины – заботливой матери, знойной кокетки, ветреной красавицы, любящей и отвергнутой возлюбленной.

Шоу сопровождали видеоинсталляции, живая музыка и танцы - Ани Лорак привезла с собой целую труппу – музыкантов, бэк-вокал и балет. А еще – лестницы, зеркальные рамы и целую гардеробную: за концерт певица сменила с десяток эффектных костюмов – от строгих смокингов и вечерних платьев в пол до сияющих мини с бахромой из страз и накидок из перьев. Зрительниц особенно потрясли туфли на высоченных каблуках со стразами, а мужчин эффектный выход артистки в купальнике под песню «Оранжевые сны» и пикантное возлежание в прозрачной ванне под ироничную «Не покорюсь никогда». В целом поклонники оценили новые аранжировки популярных хитов: блюзово-джазовая манера добавила популярным композициям необычный флер и настроение.

Подарила артистка поклонникам и новую песню «Мы нарушаем», на которую только что сняла клип с режиссером Аланом Бадоевым.

Зрителей огорчало только одно: чтобы спектакль шел без пробуксовки, до финальной части не разрешали подходить к сцене с цветами. Как только это позволили сделать, внизу с трибун ринулись десятки воронежцев с букетами и пакетами. Да так и остались перед сценой и заполонили все проходы. Поклонники уже не сдерживали эмоций, танцуя и подпевая своей любимице. На особенно душещипательных песнях светили фонариками смартфонов. И конечно, не отпустили просто так певицу со сцены: на бис Ани Лорак исполнила «Медленно».

- Так приятно, когда выходишь на сцену и чувствуешь, что в зале твои зрители, твои! Спасибо вам за тепло! Пусть всегда будет праздник любви, жизни, праздник души, хороших людей и добра. После дождя – всегда радуга! Что бы ни случилось в жизни, нужно подняться и идти дальше, несмотря ни на что! У нас нет пути назад, только вперед – к солнцу, радости, к себе самой лучшей! Главное, кого нужно в этой жизни побеждать, – себя самого! – отметила артистка на прощанье.

ИСТОЧНИК KP.RU