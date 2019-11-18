Гоп-стоп: в центре Воронежа ограбили скейтбордистов

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-18T12:45:32+03:00

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Два молодых человека в ночь на 17 ноября катались на скейтбордах по проспекту Революции. К ним подошли четыре человека в возрасте от 17 до 28 лет и попросили сигарет. Однако тем не ограничились. Получив сигареты, потребовали денег. Один из скейтбордистов смог сбежать, и его приятель остался с грабителями один на один. Злоумышленники силой отобрали у него рюкзак, в котором были документы и банковская карта. После этого молодого человека отпустили. С его счета в от же день исчезли 2000 рублей.

- Юноша срочно обратился в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - На место выехала следственно-оперативная группа. По имеющимся приметам ей в течение часа удалось установить одного из нападавших. Им оказался 28-летний местный житель.

Подозреваемого задержали, позже полицейские установили личности трех других нападавших. Всех их заключили под стражу, возбудив в их отношении уголовное дело по статье «Разбой». Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу. За совершение преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU