2019-11-18T12:20:02+03:00
Общество

Воронежские спасатели проведут учения у Дворца детского творчества

Горожан просят не беспокоится
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области предупреждает воронежцев и гостей города о плановых пожарно-тактических учениях, которые состоятся во вторник 19 ноября у здания городского Дворца творчества детей и молодежи, на площади Детей,1.

Скопление оперативных служб и спецтехники здесь будет с 11 часов. Спасатели просят воронежцев не беспокоиться и отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с учениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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