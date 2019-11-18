Воронежские спасатели проведут учения у Дворца детского творчества
Горожан просят не беспокоится
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Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области предупреждает воронежцев и гостей города о плановых пожарно-тактических учениях, которые состоятся во вторник 19 ноября у здания городского Дворца творчества детей и молодежи, на площади Детей,1.
Скопление оперативных служб и спецтехники здесь будет с 11 часов. Спасатели просят воронежцев не беспокоиться и отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с учениями.
ИСТОЧНИК KP.RU