2019-11-18T10:59:43+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области «Гранта» насмерть сбила пенсионерку

Женщина шла по обочине
Елена ФЕДЯШЕВА
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Водитель попал в больницуВодитель попал в больницуФото: из архива «КП»
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В воскресенье 17 ноября в 07.50 в поселке Каменка Воронежской области 77-летняя женщина попала под колеса «Лады-Гранта», под управлением 21-летнего местного жителя. Водитель по какой-то причине двигался по обочине дороги и на пересечении улиц Полевая, Тельмана и переулка Лесной совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась до приезда врачей. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП в полиции проводят проверку для выяснения причин и обстоятельств аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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