2019-11-17T19:35:53+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» вырвал победу у «Торпедо-Горький» в овертайме

Решающим стал гол Александра Чиглинцева
Юрий КОЗЛОВ
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Матч с клубом «Торпедо-Горький» хоккеисты «Бурана» начали мощно. Не прошло и минуты, как Максим Афанасьев открыл счет. Успех, однако, развить не удалось. Гости выравняли игру, и на исходе седьмой минуты Донат Стальнов забросил ответную шайбу – 1:1.

Во втором периоде команды снова обменялись голами. Правда, на этот раз сначала отличились нижегородцы - на 34 минуте Кирилл Беляев реализовал большинство. «Ураганные» вернули должок на исходе периода – Магомет Гимбатов удачно сыграл на добивании – 2:2.

В третьей 20-минутке командам отличиться не удалось, и уже в овертайме все решил прекрасный пас Николая Аверина на Чиглинцева. Александр выкатился на рандеву с вратарем и мощно бросил в «девятку» - 3:2. До конца дополнительного времени оставалось чуть больше минуты.

«Буран» набрал 25 очков и теперь делит 21-22 место в общей таблице ВХЛ с тверским «Динамо», у которого, правда, на две игры меньше.

Следующий матч «Буран» проведет на выезде с ХК «Ростов» 22 ноября. Игра стартует в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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