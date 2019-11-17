2019-11-17T19:37:16+03:00
Спорт

В дерби двух аутсайдеров воронежский «Факел» сыграл вничью с саранской «Мордовией»

Команды продолжают на пару находиться на дне турнирной таблицы
Юрий КОЗЛОВ
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Матч получился упорным, но не зрелищным.Матч получился упорным, но не зрелищным.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Выездной матч с саранской «Мордовией» начался для «Факела» хорошо. 13-я минута оказалась несчастливой для хозяев поля – после подачи с углового Дмитриева Красильниченко головой отправил мяч впритирку со штангой – 0:1. Увы, до перерыва победный счет «Факел» удержать не успел. У «Мордовии» тоже сработал стандарт – Мухаметшин подал угловой на Буранова, а тот ударил в «девятку» - 1:1. В конце тайма автор гола у хозяев и Яковлев у гостей получили травмы.

Вместо Яковлева на поле вышел Пухов, и добавил жару атакам «Факела». Увы, до толковой концовки дело довести не удалось. У «Факела» и «Мордовии» стало по 16 очков, эти команды по-прежнему делят между собой последнее 20-е место.

После матча главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных дал весьма эмоциональный комментарий:

- Считаю, что потеряли два очка. Объясняли, что «Мордовия» особенно опасна при «стандартах», расставляли на тренировках футболистов специально для их отработки. И вот матч – и гол с углового. Это уже начинает бесить. К сожалению, выбор у нас небольшой, и так многие играют с микротравмами.

23 ноября «Факел» встретится в домашних стенах с «Нижним Новгородом». Игра стартует в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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