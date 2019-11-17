Воронеж занял 81-е место по обеспеченности спортивными и развлекательными объектами

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-17T19:01:39+03:00

Если верить результатам опроса, отличных объектов в городе, быть может, и много, но добраться до них тяжеловато. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

У респондентов спрашивали, есть ли площадки или кафе рядом с их домом

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Воронеж вошел в число городов, опрошенные жители которых за год не заметили каких-либо изменений в обеспеченности объектами спорта и отдыха. Исследование проводили аналитики портала Domofond.ru. В нем приняли участие порядка 90 тысяч человек.

Респонденты должны были оценить утверждение "в моем районе достаточно мест для спорта и отдыха" по шкале от 1 до 10, где 1 - "полностью не согласен", а 10 - "полностью согласен".

Средний балл по России - 5,8. И воронежцы оценили свой город примерно также: 6 (в прошлом году было как раз 5,8). Это обеспечило ему 81-место из 200 городов. (Если выбрать из этого числа миллионники, позиции Воронежа будут совсем неважные: 12-е место из 16.) Для сравнения, город Кудрово Ленинградской области получил 8,2 балла и первое место, Москва с баллом 7,1 - 11 место, Белгород с баллом 5,9 - 87-е, Липецк с баллом 5,6 - аж 123-е.

Справедливости ради добавим, что в Воронеже за этот год появлялись новые масштабные спортивные объекты (вроде Центра гребли, о котором мы подробно рассказали в материале о водохранилище).

ИСТОЧНИК KP.RU