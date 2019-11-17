2019-11-17T19:01:39+03:00
Общество

Воронеж занял 81-е место по обеспеченности спортивными и развлекательными объектами

У респондентов спрашивали, есть ли площадки или кафе рядом с их домом
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Если верить результатам опроса, отличных объектов в городе, быть может, и много, но добраться до них тяжеловато.Если верить результатам опроса, отличных объектов в городе, быть может, и много, но добраться до них тяжеловато.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Воронеж вошел в число городов, опрошенные жители которых за год не заметили каких-либо изменений в обеспеченности объектами спорта и отдыха. Исследование проводили аналитики портала Domofond.ru. В нем приняли участие порядка 90 тысяч человек.

Респонденты должны были оценить утверждение "в моем районе достаточно мест для спорта и отдыха" по шкале от 1 до 10, где 1 - "полностью не согласен", а 10 - "полностью согласен".

Средний балл по России - 5,8. И воронежцы оценили свой город примерно также: 6 (в прошлом году было как раз 5,8). Это обеспечило ему 81-место из 200 городов. (Если выбрать из этого числа миллионники, позиции Воронежа будут совсем неважные: 12-е место из 16.) Для сравнения, город Кудрово Ленинградской области получил 8,2 балла и первое место, Москва с баллом 7,1 - 11 место, Белгород с баллом 5,9 - 87-е, Липецк с баллом 5,6 - аж 123-е.

Справедливости ради добавим, что в Воронеже за этот год появлялись новые масштабные спортивные объекты (вроде Центра гребли, о котором мы подробно рассказали в материале о водохранилище).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский «Буран» вырвал победу у «Торпедо-Горький» в овертайме
В дерби двух аутсайдеров воронежский «Факел» сыграл вничью с саранской «Мордовией»
В Воронежской области любителя пьяной езды оштрафовали на 200 тысяч рублей
В Воронежской области частный дом сгорел вместе с машиной
В Воронеже работал опасный 30-летний кран
Рядом с воронежским вокзалом чуть не зарезали мужчину
Жительницу Воронежа обманули на 83 тысячи рублей во время покупки кровати
Кража в стиле ретро: девушка из Воронежа лишилась телефона средь бела дня
В Воронежской области пешеходов переехали сразу два автомобиля
В Воронежской области резко выросло число ОРВИ
В Воронежской области перевернулась "Лада": есть погибший
Рабочая неделя в Воронеже будет холодной и сухой
В Воронежской области мужчину осудили за то, что он показал полицейским детородный орган
Елена Крыгина рассказала воронежским модницам о трендах в макияже
В Воронеже из-за коммунальной аварии затопило тротуар
Воронежские фанаты запустили в Диму Билана стаю бумажных самолетиков
Под Воронежем на трассе столкнулись пять автомобилей
В Воронеже инспекторы ГИБДД спасли жизнь роженице
В Воронеж приедут участники телепроекта "Играй, гармонь!"
Екатерина Гусева прочитает воронежской детворе сказку
Мошенники за сутки обманули пятерых воронежцев на 300 тыс рублей
По поводу аварии под Воронежем, где фура смяла две иномарки, завели уголовное дело