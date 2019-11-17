В Воронежской области любителя пьяной езды оштрафовали на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-17T18:26:31+03:00

Полицейские частенько сталкиваются с теми, кто попадался пьяным за рулем не раз и не два. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Кроме того, мужчина забудет об автомобиле на 2,5 года

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Те, кто уже попадался полицейским пьяным за рулем, нередко повторяют свои "подвиги". Такова судьба и 33-летнего мужчины из Рамонского района. Еще в 2016 году за нетрезвые поездки по Московской области его лишили прав на полтора года.

И вот в сентябре его остановили уже в Рамонском районе. Инспектор предложил пройти медицинское освидетельствование, но товарищ отказался. Правда, потом передумал и все-таки изъявил желание отправиться в районную больницу для этой процедуры.

31 октября его признали виновным по уголовной статье за повторное пьяное вождение. Как сообщают в районном суде, он заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей и лишится водительских прав на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU