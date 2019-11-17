В Воронежской области любителя пьяной езды оштрафовали на 200 тысяч рублей
Те, кто уже попадался полицейским пьяным за рулем, нередко повторяют свои "подвиги". Такова судьба и 33-летнего мужчины из Рамонского района. Еще в 2016 году за нетрезвые поездки по Московской области его лишили прав на полтора года.
И вот в сентябре его остановили уже в Рамонском районе. Инспектор предложил пройти медицинское освидетельствование, но товарищ отказался. Правда, потом передумал и все-таки изъявил желание отправиться в районную больницу для этой процедуры.
31 октября его признали виновным по уголовной статье за повторное пьяное вождение. Как сообщают в районном суде, он заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей и лишится водительских прав на два с половиной года.
ИСТОЧНИК KP.RU