2019-11-17T18:26:31+03:00
Происшествия

В Воронежской области любителя пьяной езды оштрафовали на 200 тысяч рублей

Кроме того, мужчина забудет об автомобиле на 2,5 года
Виктор ПАВЛОВ
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Полицейские частенько сталкиваются с теми, кто попадался пьяным за рулем не раз и не два.Полицейские частенько сталкиваются с теми, кто попадался пьяным за рулем не раз и не два.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Те, кто уже попадался полицейским пьяным за рулем, нередко повторяют свои "подвиги". Такова судьба и 33-летнего мужчины из Рамонского района. Еще в 2016 году за нетрезвые поездки по Московской области его лишили прав на полтора года.

И вот в сентябре его остановили уже в Рамонском районе. Инспектор предложил пройти медицинское освидетельствование, но товарищ отказался. Правда, потом передумал и все-таки изъявил желание отправиться в районную больницу для этой процедуры.

31 октября его признали виновным по уголовной статье за повторное пьяное вождение. Как сообщают в районном суде, он заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей и лишится водительских прав на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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