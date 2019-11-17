В Воронежской области частный дом сгорел вместе с машиной

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-17T17:01:25+03:00

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Сегодня, 17 ноября, примерно в 4.30 утра пожарным поступил вызов из Лисок. На улице Суворова загорелся частный дом. На место выехали два отделения пожарной части и добровольная команда - всего три спецмашины и семь человек.

Примерно через 45 минут после вызова огонь был полностью потушен. Как выяснилось, сгорели три комнаты дома. Обрушилась крыша. Кроме того, огонь перекинулся на стоявший рядом с домом автомобиль ВАЗ-2115. Машина полностью выгорела.

- По оперативной информации, пострадавших нет, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU